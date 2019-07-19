وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

2019-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول أسواق رأس المال: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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. أخصائي أول التنمية الحضرية: درجة الماجستير في تخصصات: (التنمية الحضرية، والهندسة، والاقتصاد، ودراسات التنمية الاجتماعية أو الميدانية).

. مساعد إداري أول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)