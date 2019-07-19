شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس الأرجنتين في وفاة دي لاروا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية الأرجنتين موريسيو ماكري في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق فرناندو دي لاروا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية الأرجنتين موريسيو ماكري في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق فرناندو دي لاروا. وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».



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