شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية عزاء للرئيس ماكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية الأرجنتين موريسيو ماكري في وفاة رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق فرناندو دي لاروا. وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبعث برقية عزاء للرئيس ماكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.