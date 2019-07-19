وزارة الحرس الوطني – رابط التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني 1441 عبر جدارة الخدمة المدنية...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توافر عدد 94 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة عبر منظومة التوظيف الحكومي جدارة الخدمة المدنية وفق مجموعة من الشروط والضوابط المعينة نعرضها على حضراتكم خلال هذا المقال.

نتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني 1441 ، كذلك رابط الاستعلام عن وزارة الحرس الوطني توظيف، بالتوفيق للجميع.

وزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني بأن مجموع عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان حوالي 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، ويبدأ التقديم على تلك الوظائف يوم الأحد الموافق 18 هجرياً في تمام الساعة التاسعة، وينتهي يوم الخميس الموافق 22 هجرياً، حيث أن وظائف وزارة الحرس الوطني عبر جدارة تشمل ثلاث وظائف للرجال على المرتبة الثامنة، وخمس وظائف للرجال ووظيفة واحدة للنساء على المرتبة السابعة، و47 وظيفة للرجال و 14 وظيفة للنساء على المرتبة السادسة، كما يوجد 20 وظيفة للرجال ووظيفتين للنساء على المرتبة الخامسة، ووظيفتين للرجال على المرتبة الرابعة.

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جدارة الخدمة المدنية

وبخصوص طريقة التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني، يتم الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من سلامة جميع البيانات الموجودة، وفي حالة وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتم دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية جدارة، وفي حال التأكد من سلامة البيانات يرجي تكملة باقي اجراءات التسجيل والضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، وفي حالة وجود طلب مخالف سيتم استبعاده مباشرة من عملية المطابقة.

وظائف وزارة الحرس الوطني

هناك مجموعة من الفئات المستهدفة داخل إعلان وزارة الحرس الوطني وهي كالتالي:

خريجو المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، حسب الجهة الواردة بدليل تصنيف الوظائف

خريجو وخريجات درجة البكالوريوس حسب طلب الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

خريجو البرامج الثانوية المهنية بطبيعة العمل فيما تعرف بالبرامج الإعدادية حسب احتياج جهة العمل

هناك مجموعة من القواعد لابد من معرفتها:

يكون الأولوية في الترشح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية

لابد من الحصول على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجات علمية من خارج المملكة العربية السعودية

لابد من حضور اختبار القدرات المعرفي للجامعيين من الرجال على المرتبة السادسة

جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الحرس الوطني عبر جدارة الخدمة المدنية تتطلب مقابلة شخصية، ويتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة من الحاصلين على أعلى النقاط.

لابد من اجراء عملية مطابقة بيانات للمرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حالة عدم القبول خلال المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة خلال التقديم

بعد اجراء عملية مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية سيتم الترشيح النهائي

وزارة الحرس الوطني توظيف

لمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني 1441 عبر منظومة التوظيف جدارة يتم الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني توظيف من هنا، أسرة موقعنا تتمنى لجميع المتقدمين التوفيق.