، بالصور .. انطلاق مهرجان العنب بالقصيم والأصناف تلفت الزوار ،

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انطلق مهرجان العنب السادس مساء الجمعة، تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب"، والذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل-القصيم، بجملة من الفعاليات المتنوعة وجذبت الزوار صنوف العنب التي تزرع بالصلبية وتشتهر بها.
وبدأ المهرجان بساحة البيع والشراء والأكشاك التي يبلغ عددها ٣٢، ومعارض المزارع المشاركة، والأركان التوعوية وعصائر العنب، ومبيعات الأسر، وعربات الأطعمة والحرفيين، والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية.
وقال رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان ماجد السالم، إن "المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل التمور والفراولة والرمان، وبلا شك أن ذلك يعزز من الحراك الاقتصادي، ويؤكد مقولة أمير المنطقة بأن منطقة القصيم سلة من الخيرات".
وأضاف السالم: "يهدف المهرجان لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب والشابات على حد سواء؛ للعمل في القطاع الزراعي، كما أنه ومن خلال الفعاليات المتنوعة يعمل على جذب الزوار وتشجيع السياحة الداخلية، عبر برامج ملفتة ومشجعة".
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 11:53 PM
يهدف لتحريك النشاط الزراعيبالصور .. انطلاق مهرجان العنب بالقصيم والأصناف تلفت الزوار
انطلق مهرجان العنب السادس مساء الجمعة، تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب"، والذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل-القصيم، بجملة من الفعاليات المتنوعة وجذبت الزوار صنوف العنب التي تزرع بالصلبية وتشتهر بها.
وبدأ المهرجان بساحة البيع والشراء والأكشاك التي يبلغ عددها ٣٢، ومعارض المزارع المشاركة، والأركان التوعوية وعصائر العنب، ومبيعات الأسر، وعربات الأطعمة والحرفيين، والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية.
وقال رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان ماجد السالم، إن "المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل التمور والفراولة والرمان، وبلا شك أن ذلك يعزز من الحراك الاقتصادي، ويؤكد مقولة أمير المنطقة بأن منطقة القصيم سلة من الخيرات".
وأضاف السالم: "يهدف المهرجان لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب والشابات على حد سواء؛ للعمل في القطاع الزراعي، كما أنه ومن خلال الفعاليات المتنوعة يعمل على جذب الزوار وتشجيع السياحة الداخلية، عبر برامج ملفتة ومشجعة".
، بالصور .. انطلاق مهرجان العنب بالقصيم والأصناف تلفت الزوار ،
المصدر : الخليج 365
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