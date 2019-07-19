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شارك مشروع تعظيم البلد الحرام في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب تحت شعار "سفراء حماة الوطن"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في أحد الفنادق، بحضور مدير إدارة تعليم مكة المكلف.
وفي التفاصيل، أوضح مساعد المدير العام للمشروع عمر الغامدي أن مشاركة المشروع في هذا الحفل تأتي إيمانًا منه، وتقديرًا للجهود التي يبذلها جنود الوطن المرابطون على الحدود، الذين يحمون مقدسات الوطن والحرمين الشريفين. مبينًا أن الرسالة التي حملتها هدايا المشروع لأبناء الشهداء موسومة بـ"أبناء حماة الحرمين.. آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا".
وأثنى "الغامدي" في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه المبادرات وغيرها التي تثمر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 11:41 PM
خلال حفل تكريم أقامه "تعليم مكة" تحت شعار "سفراء حماة الوطن""تعظيم البلد الحرام" لأبناء شهداء الواجب: "آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا"
شارك مشروع تعظيم البلد الحرام في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب تحت شعار "سفراء حماة الوطن"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في أحد الفنادق، بحضور مدير إدارة تعليم مكة المكلف.
وفي التفاصيل، أوضح مساعد المدير العام للمشروع عمر الغامدي أن مشاركة المشروع في هذا الحفل تأتي إيمانًا منه، وتقديرًا للجهود التي يبذلها جنود الوطن المرابطون على الحدود، الذين يحمون مقدسات الوطن والحرمين الشريفين. مبينًا أن الرسالة التي حملتها هدايا المشروع لأبناء الشهداء موسومة بـ"أبناء حماة الحرمين.. آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا".
وأثنى "الغامدي" في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه المبادرات وغيرها التي تثمر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
، "تعظيم البلد الحرام" لأبناء شهداء الواجب: "آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا" ،
المصدر : الخليج 365
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