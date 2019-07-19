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نفت إمارة منطقة الجوف صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتخصيص إيميل خاص بمكتب نائب أمير منطقة الجوف لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إن ما يتم تداوله فيما يخص هذه الرسالة غير صحيح ولم يصدر عن إمارة المنطقة أية دعوة بهذا الشأن.
وأكد الحموان أن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يحرصان على تلقي أية ملاحظات واقتراحات وشكاوى من خلال استقبالهما للمواطنين والمواطنات بصفه يومية أثناء الدوام الرسمي والعمل على متابعة معاملات وقضايا المواطنين، أو عبر القنوات الرسمية.
وشدد الحموان على عدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح لكي لا يتم تعرض من يساهم في نشرها للمساءلة.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 10:35 PM
الحموان: الأمير فيصل بن نواف ونائبه يستقبلان المواطنين والمواطنات بشكل يومي
نفت إمارة منطقة الجوف صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتخصيص إيميل خاص بمكتب نائب أمير منطقة الجوف لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إن ما يتم تداوله فيما يخص هذه الرسالة غير صحيح ولم يصدر عن إمارة المنطقة أية دعوة بهذا الشأن.
وأكد الحموان أن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يحرصان على تلقي أية ملاحظات واقتراحات وشكاوى من خلال استقبالهما للمواطنين والمواطنات بصفه يومية أثناء الدوام الرسمي والعمل على متابعة معاملات وقضايا المواطنين، أو عبر القنوات الرسمية.
وشدد الحموان على عدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح لكي لا يتم تعرض من يساهم في نشرها للمساءلة.
، إمارة الجوف تنفي ما يتم تداوله بتخصيص بريد شكاوى لمكتب نائب المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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