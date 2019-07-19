بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة .