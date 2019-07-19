ناشدت وزارة النقل مرتادي طريق ( المدينة المنورة- مكة المكرمة ) السريع ” الهجرة ” ، بأخذ الحيطة والحذر. كما حذرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” مستخدمي الطريق وطالبتهم بتهدئة السرعة؛ نظرآ لوجود حالة أمطار. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني للرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات مكة المكرمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمرتادي طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة ” لوجود حالة أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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