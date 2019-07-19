6 آلاف حاجّ عراقي يصلون منفذ عرعر بالحدود الشمالية

أستقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الجمعة، الدفعة الرابعة من الحجاج القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وأوضحت جوازات الحدود الشمالية أن جوازات المنفذ استقبلت الدفعة الرابعة من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم ستة آلاف حاج، وقدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرًا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

كان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قد استقبل في 16 يوليو الجاري، أولى دفعات الحجاج العراقيين القادمين إلى المملكة عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك خلال زيارته التفقدية للمنفذ، والتي شملت الساحات الخارجية المعدة لاستراحة الحجاج، حيث استمع إلى بعض الحجاج الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما لقوه من حفاوة ورعاية.

وقال أمير المنطقة: «تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين إلى حجاج الجمهورية العراقية الشقيقة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي»، منوهًا بالحرص والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين، والاهتمام والعناية المستمرة من ولي عهده الأمين، بكل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة وزير الداخلية.