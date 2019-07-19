«التعليم» تسند مهام جديدة للمعلم المناوب ومنسق الأمن والسلامة

أكدت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا، وجهت فيه بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، برئاسة قائد أو قائدة المدرسة.

وبحسب التعميم الموجه لجميع إدارات التعليم، وحصلت «عاجل» على نسخة منه، فإن أعضاء لجنة السلامة المرورية، هم المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

وأوضح التعميم أن مهام هذه اللجنة في المدارس، تكون عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة أيضًا ومتابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، وكذلك تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.