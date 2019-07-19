«إغاثي الملك سلمان» يفتتح المرحلة الأولى لمركز «غسيل الكلى» في لبنان

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء الافتتاح بعد توسعة مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز، وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية. وحضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص، إضافة إلى رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، والرئيس الفخري لجمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، وسفراء الدول العربية في لبنان.

وبعد جولة للحضور في أرجاء المركز للاطلاع على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة المستخدمة لمعالجة المرضى، ألقى رئيس جمعية «المقاصد الخيرية» الدكتور فيصل سنو كلمة شكر فيها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على جهوده الملموسة في دعم القطاع الطبي في عموم محافظات لبنان، وبالأخص دوره المشهود في إنشاء مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى.

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وفي سياق ذي صلة، واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، جولته التفقدية لمشروعات المركز المنفذة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش. وتفقد الفريق، اليوم الخميس، مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الروهينجا في كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش.

ويخدم المشروع أكثر من 136 ألف لاجئ روهينجي، كما تفقد الفريق مشروعي توزيع المواد غير الغذائية والإيوائية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، استفادت منها أكثر من 38 ألف عائلة.

وتأتي هذه الزيارة استمرارًا للدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لتقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.