بالصور.. إحباط تهريب مواد مخدرة ومصادرة السيارات المستخدمة شرق جازان

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الداير (شرق جازان) في ضبط كميات من المواد المخدرة والسيارات المستخدمة في التهريب، وكذا مجموعة من المتسللين، بمتابعة المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة.

وتأتي هذه المضبوطات، في ضوء استمرار الجهود الميدانية، التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة لتحقيق الانضباط الأمني على مستوى الداير. وقد نجحت الدوريات الأمنية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمتسللين والمهربين، إضافة إلى عدد من السيارات المستخدمة في التهريب.

وأشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بالجهود الواضحة التي يبذلها رجال الدوريات، من رصد ومتابعة ومسح أمني وقبض وإحباط عمليات التهريب بكل أنواعها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه.

وأشار بن لبددة، إلى أن العمل ما زال قائمًا حتى تتحقق مستويات أعلى من الضبط والنجاح، مؤكدًا أنه بالرغم من وعورة الجبال والطرق، إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص سيتخلص من كل العوائق، لافتًا إلى أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كل الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، لتكلل كل هذه الجهود بالقبض على المجرمين، وإحباط أية محاولات للتهريب أو الإخلال بالأمن العام. وشدد المحافظ على الدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنين عمومًا.

وقد نجحت الجهود الميدانية التي يقوم بها أفراد الدوريات بمحافظة الداير، في أقل من شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري الطريق، وترويع الآمنين.