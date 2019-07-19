بالصور.. ضبط حوش شعبي في بلدية العمرة يديره 9 من العمالة المخالفة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، عن ضبط حوش شعبي يديره مجموعة من العمالة المخالفة في أنشطة تفتقد للشروط الصحية، فيما أشارت إلى أنه في إطار الحملات الرقابية على الأسواق تم ضبط سيارة تنقل مواد غذائية تفتقد الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق عدد من صالونات الحلاقة لافتقادها الشروط الصحية.

وقالت الأمانة -في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على «تويتر»-: بلدية العمرة الفرعية، تضبط حوشًا شعبيًّا يديره (9) أشخاص من العمالة المخالفة، لافتة إلى أن هذا الحوش يتم بداخله غسل الشراشف وبطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة. وأكدت الأمانة، أنه تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط سيارة تنقل مواد غذائية تفتقد الاشتراطات الصحية.

وقالت الأمانة: إن بلدية جنوب مكة الفرعية، ضبطت سيارة تنقل مواد غذائية تفتقد الاشتراطات الخاصة بنقل المواد الغذائية، لافتة إلى أنه تم حجز المركبة وإتلاف ١٧٨ كرتونة دجاج، بسبب تعرضها للحرارة وسوء التخزين، مؤكدة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المسؤولين عن السيارة.

وفي تغريدة ثالثة، أفادت أمانة العاصمة المقدسة، أن بلدية المعابدة الفرعية، تواصل حملاتها الرقابية على صالونات الحلاقة، ما أسفر عن إغلاق (3) صالونات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.