«لتبقى»: 4 نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات

وجّهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى»، عددًا من النصائح لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات.

وتضمّنت النصائح: اختيار الأنواع الأعلى كفاءة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتجنب وضع الثلاجة قرب مصادر الحرارة، والحرص على اختيار الأنواع ذات السعة المناسبة لاحتياجات المستهلك، وفحص الإطار العازل الملاصق لباب الثلاجة للمحافظة على البرودة ومنع دخول الحرارة.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد نصح المستهلكين بضبط درجة الحرارة للثلاجة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلّل من استهلاك الطاقة، ونصح بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، وتركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية، مشيرًا إلى أنه من الضروري عند السفر لمدة طويلة تفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.