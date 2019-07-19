«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة في 5 مناطق

نبَّهت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، بتدني الرؤية الأفقية في خمس مناطق، بسبب الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- تعرض المنطقة الشرقية لرياح سطحية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية في الأحساء والقطيف والنعيرية وبقيق وفرية العليا.

كما نبهت الهيئة إلى أن الرياح السطحية التي تعرضت لها منطقة نجران منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة تستمر حتى الساعة الثالثة فجر غد السبت، ما يؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية في بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمه.

Advertisements

وتستمر الرياح السطحية النشطة في منطقة جازان بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة الثالثة ظهر غدٍ السبت مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في أبو عريش والحرث والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة في منطقة عسير والتي بدأت الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك حتى الساعة الثالثة فجر غد السبت، ما يؤدي إلى تدنى مدى الرية الأفقية في أبها والبرك وبيشة وتثليث وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.

وبيَّنت الهيئة في السياق ذاته، أن صور الأقمار الصناعية أوضحت تأثر منطقة الرياض بالأتربة المثارة التي تتسبب في شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية، ويتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة عسير، ومن ثم تتحسن بالتدريج خلال الليل.