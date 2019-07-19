بالصور.. مستشفى الولادة ببريدة ينهي معاناة طفلة من «تكيس على المبيض»

نجح أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنهاء معاناة طفلة من التواء في قناة فالوب تسبب في تكيّس على المبيض.
ووفقًا للتفاصيل الطبية، فإن الطفلة راجعت مستشفى الولادة والأطفال وهي تشكو من ألم شديد بالبطن، وتقيؤ؛ ليقرر الأطباء تنويمها بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، والتحاليل اللازمة.
وأظهرت الفحوصات والموجات الصوتية، وجود تكيس بالمبيض الأيمن، بسبب التواء في قناة «فالوب»؛ ليتم إجراء عملية لها وإزالة التكيس بالاستعانة بالمنظار الطبي. وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة وخرجت من المستشفى.
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