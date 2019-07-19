تركيب كاميرات على ألعاب الأطفال بحدائق السيح.. و«البلدية» توضّح السبب

شرعت بلدية محافظة الخرج بمنطقة الرياض، في تركيب كاميرات مراقبة على ألعاب الأطفال في الحدائق العامة بمدينة السيح؛ وذلك بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض مرتاديها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ البلدية أطلقت خلال الفترة الماضية، عدة حملات ومبادرات توعوية في مدينة السيح؛ تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

وتركَّزت جهود التوعية التي أطلقتها البلدية، حول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها، ومنها الحدائق والمتنزهات العامة، التي من شأنها تشويه المنظر العام والحضاري للمدينة.