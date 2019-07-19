منع 300 مصري الدخول للسعودية كحجاج بتأشيرات مزورة



أعلنت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، عن عودة حوالي 300 شخص من المملكة بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفعالية كحجاج، وهي التأشيرة الخاصة بدخول السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه. وأضافت المصادر أن السلطات السعودية منعت دخول حوالي 300 مصري حتى الآن، من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولي، وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات. التأشيرة الفعالية وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، وذلك بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب. وأضافت المصادر أن الشركات قامت باستخراج التأشيرة الفعالية للمواطنين المصريين، وتسفيرهم علي مجموعات إلى الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، إلا أنه فور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، وتم إعادتهم إلى القاهرة. تحقيقات موسعة وبينت أن سلطات المطار استقبلت الركاب بمبنى الركاب 2 بالمطار، فيما تجرى تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي قامت بحجز التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

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