لجنة للسلامة المرورية
ذكر تعميم وجهه مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إلى جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن «لجنة السلامة المرورية تكون من مهامها إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته».
ركوب الحافلات
ركز تعميم التعليم على تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات، وعبور الطلاب الآمن للطريق، مما يضمن السلامة المرورية أمام المدارس.
وأوضح التعميم أن القرار يأتي بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية الذي تضمن توصية بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة بما يحقق السلامة المرورية للطلاب.
مهام لجنة السلامة المرورية:
1ـ إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة.
2ـ متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.
3ـ تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المعلمين بتنظيم الحركة المرورية أمام المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.