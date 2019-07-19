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إلزام المعلمين بتنظيم الحركة المرورية أمام المدارس

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شكلت وزارة التعليم لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة في المدارس للجنسين، في قرار جديد يوسع نطاق عمل المعلمين إلى خارج أسوار المدارس.

لجنة للسلامة المرورية

ذكر تعميم وجهه مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إلى جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن «لجنة السلامة المرورية تكون من مهامها إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته».

ركوب الحافلات

ركز تعميم التعليم على تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات، وعبور الطلاب الآمن للطريق، مما يضمن السلامة المرورية أمام المدارس.

وأوضح التعميم أن القرار يأتي بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية الذي تضمن توصية بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة بما يحقق السلامة المرورية للطلاب.

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مهام لجنة السلامة المرورية:

1ـ إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة.

2ـ متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.

3ـ تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.


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