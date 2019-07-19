تركي بن طلال: مقولة عسير بيئة طاردة للاستثمار لم يعد لها مكان

نوه أمير منطقة عسير, تركي بن طلال بن عبدالعزيز, على الدور المناط برجال الأعمال في تحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية دوت الخليج، ويدعم استراتيجية المنطقة، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات لخدمة رجال الأعمال, وأثنى أمير منطقة عسير, خلال لقائه عدد من رجال الأعمال بقصر الضيافة بحي السد بأبها، على الدور الفاعل لرجال الأعمال وأهمية دور الغرفة التجارية والصناعية للنهوض بالقطاعات التجارية والصناعية بالمنطقة، واستعرض الأمير تركي بن طلال في نقاشٍ مفتوح مع رجال الأعمال، الوضع في المنطقة، وتحدث عن استراتيجية تطوير عسير المنشودة، وما تشمله من فرص واعدة ستنهض بالمنطقة تنموياً وسياحياً واستثمارياً، واستعرض المبادرات التي تسبق اعتماد استراتيجية المنطقة والتي تهيئ لبدء العمل بالاستراتيجية الواعدة حين اعتمادهاله، مؤكداً على أن العمل في المنطقة يسير ضمن منهجية الفريق، وأن الجميع يعملون وفق هدفٍ واضح ومحدد حدده ولي الامر اعزه الله، ولا يمكن أن تعمل جهة أو قطاع بمفرده في منأى عن الجهات الأخرى.

وأوضح أمير منطقة عسير، أن مقولة «عسير بيئة طاردة للاستثمار» لم يعد لها مكان، وأن هذه الفكرة التي تكرست لدى البعض يجري العمل على إزالة أسبابها حتى تزول نهائياً، مشيراً إلى أن العمل بمنهجية الفريق، وإشراك المجتمع بكافة أطيافه، والجهات المعنية، وتطبيق كافة الأنظمة التي تحقق العدل والمساواة هي أساس النجاح، وتغيير الفكر قبل الفعل. واستمع الأمير تركي بن طلال، لعدد من الأفكار والرؤى والملاحظات التي طرحها رجال الأعمال، وناقش بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والنيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وأمين عسير، ما يخص بعض القضايا التي تتسبب في تأخر التنمية بالمنطقة كالدعاوى الكيدية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وطرق استغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بها اقتصادياً وتنموياً وسياحياً.