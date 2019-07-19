تركي بن طلال: مقولة عسير بيئة طاردة للاستثمار لم يعد لها مكان

وأوضح أمير منطقة عسير، أن مقولة «عسير بيئة طاردة للاستثمار» لم يعد لها مكان، وأن هذه الفكرة التي تكرست لدى البعض يجري العمل على إزالة أسبابها حتى تزول نهائياً، مشيراً إلى أن العمل بمنهجية الفريق، وإشراك المجتمع بكافة أطيافه، والجهات المعنية، وتطبيق كافة الأنظمة التي تحقق العدل والمساواة هي أساس النجاح، وتغيير الفكر قبل الفعل. واستمع الأمير تركي بن طلال، لعدد من الأفكار والرؤى والملاحظات التي طرحها رجال الأعمال، وناقش بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والنيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وأمين عسير، ما يخص بعض القضايا التي تتسبب في تأخر التنمية بالمنطقة كالدعاوى الكيدية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وطرق استغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بها اقتصادياً وتنموياً وسياحياً.
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