حج / سفير المملكة لدى تونس يقف على استعدادات فريق مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي



تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي اليوم، بزيارة تفقدية للصالة المخصصة لمغادرة الحجاج التونسيين بمطار قرطاج الدولي في تونس.

واطلع السفير العلي على المنصة الخاصة بتنفيذ مبادرة طريق مكة داخل المطار، ووقف على الاستعدادات الجارية لعملها من أجل تسهيل إجراءات مغادرة أول فوج من الحجاج التونسيين إلى المملكة العربية

// انتهى //

21:59ت م

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تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي اليوم، بزيارة تفقدية للصالة المخصصة لمغادرة الحجاج التونسيين بمطار قرطاج الدولي في تونس.واطلع السفير العلي على المنصة الخاصة بتنفيذ مبادرة طريق مكة داخل المطار، ووقف على الاستعدادات الجارية لعملها من أجل تسهيل إجراءات مغادرة أول فوج من الحجاج التونسيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بإذن الله.// انتهى //21:59ت م0099

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