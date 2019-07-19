"صناع المستقبل".. طلاب الإمارات في الأمم المتحدة لتعلّم مهارات القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار طُلَّاب من جامعة الإمارات ضمن برنامج "صُنَّاع المستقبل" مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكيّة للتعرُّف على مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بها.





وأجرى الطلاب خلال الزيارة، التي تهدف لتعزيز مهارات القيادة والريادة والابتكار لديهم، جولة شملت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقالت الدكتورة بلقيس البريكي، مشرفة ورئيسة برنامج "صُنَّاع المستقبل" في جامعة الإمارات، إنَّ جائزة "صُنَّاع المستقبل" أُطِلقت في دورتها الأولى خلال ديسمبر/كانون الأول 2018 بهدف تسليط الضوء على الطلبة المتميزين بمختلف المجالات والارتقاء بهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأشارت البريكي إلى اختيار الطلبة المتميزين والفائزين في الجائزة للالتحاق ببرنامج القيادة والابتكار لدى جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مهارات القيادة والريادة لديهم.





وأضافت: "اليوم نُكرِّم ونُخرِّج الدفعة الأولى من برنامج القيادة والابتكار في الأمم المتحدة ونشكر دولتنا الحبيبة الإمارات وقيادتنا على دعمهم اللامحدود لطلبتنا".

وتابعت: "نحن محظوظون بوجود قيادة حكيمة تُثمِّن وتُقدِّر وتُمكِّن الشباب الإماراتي من مختلف الجوانب، وهذه المساعي ليست بجديدة وإنما تسير في نسق متواصل منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وذكرت شيخة عبدالله الظاهري، طالبة الإدارة والاقتصاد في الجامعة، أنَّ البرنامج تضمن مختلف الموضوعات والزيارات التي تتمحور حول الابتكار والإبداع.

وأكَّد البروفيسور أيمن الطرابلسي، المحاضر في جامعة جورج واشنطن والمشارك في برنامج "صُنَّاع المستقبل"، أنَّ البرنامج يعدّ فرصة عظيمة لشباب دولة الإمارات لاكتساب مهارات القيادة والريادة، معتبراً أنَّ الإمارات أصبحت رائدة في هذا المجال المنفتح على المستقبل.

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ووجَّهت نوف العبدولي، طالبة هندسة البترول في الجامعة، الشكر لقيادة دولة الإمارات وإدارة الجامعة والقائمين على إنجاح البرنامج.

من جانبه، قال محمد إبراهيم غياث، طالب العلوم السياسية في الجامعة، إنَّه وزملاءه تعرَّفوا على موضوعات عدّة تتعلَّق بالقيادة والابتكار، إضافة إلى دور المنظمات الدوليّة كالأمم المتحدة والبنك الدولي في دعم المشروعات الصغيرة.

ووجَّه غياث الشكر لقادة دولة الإمارات على الرعاية الدائم للشباب والاهتمام بصقل مهاراتهم القيادية، وكذلك لجامعة الإمارات التي أتاحت لهم فرصة مميزة كهذه.

وأبدى منصور المزروعي، طالب العلوم السياسية في الجامعة، سعادته بالمشاركة في البرنامج الذي "منحنا الكثير من المهارات والخبرات حول القيادة والريادة في الأعمال، واطّلعنا خلاله على المشروعات الصغيرة وتحدياتها".

وتقدَّم المزروعي بالشكر لقيادة دولة الإمارات على الاهتمام والثقة الدائمة بجيل الشباب، ولإدارة الجامعة على هذا البرنامج القيّم.

وتسلَّم الطُلَّاب شهادات تخرُّج في نهاية اليوم بعد محاضرة استمرت لمدة ساعتين أعقبتها جولة لأهم المعالم داخل مبنى الأمم المتحدة.





