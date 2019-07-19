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حكم الحج عن الغير مقابل المال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم الذي يحج عن غيره مقابل المال.
وقال السلمي في حواره إلى برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه يجوز أخذ الأجر على أعمال القرب، ولكن ذلك ليس بمحمود، وما يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله”، متابعًا أن الأولى ألا يأخذ الإنسان مالًا على ذلك.
وتابع أنه ينبغي للإنسان أن يتمنى الحج، ولو أنه لا يوجد لديه مال فيذهب إلى إنسان آخر ليحصل منه على مال للحج، وهنا “أخذ ليحج”، وليس أن يحصل على مال مقابل أداء الحج؛ لأنه هنا “يحج ليأخذ”.
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