حوادث في ينبع بسبب الغبار والأمطار

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - ينبع

ضربت رياح عاصفة مع أمطار، اليوم الجمعة، محافظة ينبع، في منطقة المدينة المنورة، تسببت في بعض الحوادث المرورية والتلفيات.

وبينت صور متداولة التقطها مواطنون ومقيمون، التلفيات والحوادث التي وقعت اليوم بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تعرضت لها ينبع.

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وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.