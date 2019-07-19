إنشاء لجنة للسلامة المرورية في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
وجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدارس البنين والبنات على أن يرأسها قائد أو قائدة المدرسة وبعضوية المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسقين للأمن والسلامة.
وبحسب ما علمته «مكة» فإن اللجنة تتولى خطة لتنظيم دخول الطلاب إلى المدرسة وخروجهم منها، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.
كما تشتمل مهامها على تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات، والعبور الآمن للطريق.
مهام اللجنة
- دخول الطلاب إلى المدرسة وخروجهم منها
- متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة
- ركوب الطلاب الحافلات
- العبور الآمن للطريق
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