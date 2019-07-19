محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا على نيريجهيهاز سبارتاكوس المجري بهدف نظيف في مستهل التجارب الودية للفريق، وذلك بمعسكره المقام حاليًا في سلوفينيا استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد. سجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب منذر النخلي في الدقيقة الـ80. يُذكر أن الفتح سيخوض 3 مباريات ودية أخرى خلال معسكره؛ إذ يلتقي يو تي إيه آراد الروماني، العين واتحاد كلباء الإماراتيَّيْن. الفتح يكسب "نيريجهيهاز سبارتاكوس" المجري وديًّا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-19 حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا على نيريجهيهاز سبارتاكوس المجري بهدف نظيف في مستهل التجارب الودية للفريق، وذلك بمعسكره المقام حاليًا في سلوفينيا استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد. سجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب منذر النخلي في الدقيقة الـ80. يُذكر أن الفتح سيخوض 3 مباريات ودية أخرى خلال معسكره؛ إذ يلتقي يو تي إيه آراد الروماني، العين واتحاد كلباء الإماراتيَّيْن. Advertisements 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 09:36 PM حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا على نيريجهيهاز سبارتاكوس المجري بهدف نظيف في مستهل التجارب الودية للفريق، وذلك بمعسكره المقام حاليًا في سلوفينيا استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد. سجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب منذر النخلي في الدقيقة الـ80. يُذكر أن الفتح سيخوض 3 مباريات ودية أخرى خلال معسكره؛ إذ يلتقي يو تي إيه آراد الروماني، العين واتحاد كلباء الإماراتيَّيْن. ، الفتح يكسب "نيريجهيهاز سبارتاكوس" المجري وديًّا ،

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