، شاهد.. تضرُّر مركبات وسقوط أشجار بسبب الرياح القوية التي ضربت ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدّت لتوقُّف الحركة المرورية.. واستنفار من الجهات المعنية تحسُّبًا لأي طارئ

تسبَّبت الرياح السطحية القوية التي ضربت محافظة ينبع، عصر اليوم الجمعة؛ في سقوط عدد من الأشجار والزنك وبعض من الخيام، إضافة لتضرر بعضٍ من المركبات بعد سقوط أنابيب خرسانية كبيرة محدثة بها عدةَ أضرار وتلفيات.

وتوقفت الحركة المرورية قبل عدة ساعات بسبب قوة الرياح السطحية والعوالق الترابية والأتربة المثارة، وسط استنفار تام من قبل الجهات المعنية؛ تحسُّبًا للحالات الطارئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا يفيد باستمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مصحوبةً بسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل: (ينبع، ووادي الفرع، وبدر).

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

