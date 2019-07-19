بالفيديو.. توقعات الجماهير المصرية للفائز في نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجولت عدسة "العين الرياضية" في شوارع القاهرة قبل ساعات من مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال لاستطلاع توقعات الجماهير وآرائهم.

واتفقت غالبية الجماهير المصرية على توقعها بأن يتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم وهو ما يتوافق مع تمنياتها أيضا، مع وجود آراء نادرة رشحت السنغال.

الجزائر تغلبت على السنغال بالفعل بهدف نظيف في مرحلة المجموعات، قبل أن يتجدد الصراع مجدداً ولكن على استاد القاهرة ومن أجل لقب كأس أمم أفريقيا.

وتحتشد الجماهير المصرية والعربية والسنغالية، والعديد من الجنسيات الأخرى في مدرجات استاد القاهرة مساء الجمعة لحضور مراسم حفل الختام ثم المباراة النهائية.