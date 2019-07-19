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الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أنه يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
من جهتها، قالت بريطانيا: إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع: نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج.
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