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الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

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2019-07-19

الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أنه يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

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من جهتها، قالت بريطانيا: إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع: نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج.





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