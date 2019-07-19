3 حالات للحصول على سيارة بديلة أو تعويض

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر استخدام السيارة بسبب عدم توفير قطع الغيار، أو خلل ضمن الضمان، أو عدم التقيد بالمواعيد المحددة.

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في سياق آخر، قالت التجارة: إنه في حال تم عمل الصيانة الدورية للمركبة وفق كتيب المالك ووجود فواتير التغيير فلا تخرج السيارة من الضمان.

وشددت على أن المركبة لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة، وفي حال مخالفة ذلك يمكن رفع بلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.