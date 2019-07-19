شركات تنصب باسم الحج والسفارة بالقاهرة تحذر

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - القاهرة

حذرت سفارة المملكة لدى مصر، من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج، بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.

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وأكدت السفارة في بيان: “نظرًا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات”.

وتابعت السفارة أن تلك الشركات تخالف الأنظمة المتبعة؛ مما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.

وأضاف البيان: “يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة ومصر”.