- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شركات تنصب باسم الحج والسفارة بالقاهرة تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركات تنصب باسم الحج والسفارة بالقاهرة تحذر
متابعات الخليج 365 - القاهرة
حذرت سفارة المملكة لدى مصر، من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج، بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.
وأكدت السفارة في بيان: “نظرًا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات”.
وتابعت السفارة أن تلك الشركات تخالف الأنظمة المتبعة؛ مما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.
وأضاف البيان: “يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة ومصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شركات تنصب باسم الحج والسفارة بالقاهرة تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.