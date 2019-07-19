أمريكا مستعدة للرد على استفزازات إيران

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا شك في أن واشنطن أسقطت طائرة إيرانية مسيرة، مشددًا على أن بلاده مستعدة للرد على أي استفزازات أخرى.

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ويأتي تصريح ترامب ردًّا على إيران التي زعمت أن الطائرة المسيرة التي أكدت واشنطن إسقاطها الخميس بعد أن اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer على مسافة خطيرة، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وفي وقت سابق اليوم، هدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.