2019-07-19

أمير عسير للمستثمرين: هذه المقولة لم يعد لها مكان

متابعات الخليج 365 - عسير

أكد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، أن مقولة “عسير بيئة طاردة للاستثمار” لم يعد لها مكان.

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وأضاف أمير عسير، خلال لقائه برجال الأعمال، اليوم الجمعة، أن تلك الفكرة التي تكرست لدى البعض، يعمل على إزالة أسبابها.

وشدد تركي بن طلال على أن العمل في منطقة عسير يسير ضمن منهجية الفريق، الذي يعمل لهدفٍ محدد؛ حدده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.