3 روابط هامة لـ الكهرباء منها الفاتورة الثابتة

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت السعودية للكهرباء، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت بأقساط شهرية متساوية، موضحةً أنه يتم تسوية القيمة نهاية العام بالزيادة أو النقصان.

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ولفتت إلى أنه يتم احتساب مبلغ الفاتورة الثابتة بناءً على متوسط الاستهلاك لآخر 12 شهرًا، وللاطلاع على تفاصيل الخدمة والاشتراك، يمكن زيارة موقع الكهرباء عبر الرابط التالي هنا

وتابعت الكهرباء أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع على الرابط هنا بالدخول على خدمات المشتركين، ثم خدمات الفواتير، وبعدها اختيار استعراض الفاتورة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.

في سياق آخر، قالت الكهرباء: إنه يمكن للمستأجر التسجيل في خدمة حسابي، والتي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي، ويمكن التقديم والاطلاع على شرح آلية تقديم طلب بدء وإنهاء خدمة، عبر الرابط هنا