الان تتابع الأرصاد: استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهبئة العامة للأرصاد وجماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/20 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأترية والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
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