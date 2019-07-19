شكرا لقرائتكم خبر عن الداير: ضبط كمية كبيرة من القات المخدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939 ضبطت الدوريات التابعة لمحافظة الداير شرقي جازان خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، كمية كبيرة من المُهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتسللين. وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة لـ«الخليج 365»، أن جهود رجال الدوريات أحبطت عمليات التهريب بكافة أنواعها، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز ونائبه. وأشار بن لبدة إلى أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ثم تأتي عمليات القبض والإحباط، منوها بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشائخ القبائل والمواطنين عموماً.

ضبطت الدوريات التابعة لمحافظة الداير شرقي جازان خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، كمية كبيرة من المُهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتسللين. وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة لـ«الخليج 365»، أن جهود رجال الدوريات أحبطت عمليات التهريب بكافة أنواعها، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز ونائبه. وأشار بن لبدة إلى أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ثم تأتي عمليات القبض والإحباط، منوها بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشائخ القبائل والمواطنين عموماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداير: ضبط كمية كبيرة من القات المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.