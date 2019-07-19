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مدرب توتنهام يشترط دوري الأبطال للرحيل

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ماوريسيو بوتشيتينو «إنه ربما كان سيرحل عن تدريب الفريق في حالة تتويجه بلقب في الموسم الماضي».

وكان توتنهام وصل إلى نهائي دوري الأبطال، لكنه خسر أمام صفر / 2، واعترف بوتشيتينو بأنه كان ربما يعيد التفكير في مستقبله مع الفريق بعد خمسة أعوام قضاها بالمنصب في حال تحقيق نتيجة مختلفة. وأوضح في تصريحاته للصحفيين على هامش جولة توتنهام في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد «لو حقق الفريق نتيجة مختلفة في النهائي ربما كنت اعتبرتها اللحظة المناسبة للرحيل عن النادي ومنح الفرصة لكتابة فصل مختلف مع جهاز فني جديد».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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