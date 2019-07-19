مدرب توتنهام يشترط دوري الأبطال للرحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ماوريسيو بوتشيتينو «إنه ربما كان سيرحل عن تدريب الفريق في حالة تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي».

وكان توتنهام وصل إلى نهائي دوري الأبطال، لكنه خسر أمام ليفربول صفر / 2، واعترف بوتشيتينو بأنه كان ربما يعيد التفكير في مستقبله مع الفريق بعد خمسة أعوام قضاها بالمنصب في حال تحقيق نتيجة مختلفة. وأوضح في تصريحاته للصحفيين على هامش جولة توتنهام في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد «لو حقق الفريق نتيجة مختلفة في النهائي ربما كنت اعتبرتها اللحظة المناسبة للرحيل عن النادي ومنح الفرصة لكتابة فصل مختلف مع جهاز فني جديد».