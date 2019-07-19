نابولي يقترب من ضم مدافع تونس ياسين مرياح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أمس أن هناك اتفاقا وشيكا بين نادي نابولي الإيطالي ومدافع منتخب تونس ياسين مرياح للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال وكيل اللاعب التونسي، مكي بوراوي في تصريحه لموقع «كالشيو نابولي» إن المفاوضات تتجه إلى اتفاق وشيك مع الفريق الإيطالي الذي يسعى لضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو.

وكان مرياح (26 عاما)‏ اللاعب السابق لنادي الصفاقسي التونسي انتقل الموسم الماضي إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لأربعة مواسم مقابل 2 مليون يورو.