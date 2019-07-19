أرسنال يتوصل إلى اتفاق لضم ساليبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن توصل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع ويليام ساليبا من سانت إيتيان الفرنسي. وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتفاق يقضي بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق الفرنسي في الموسم المقبل على سبيل الإعارة. وتردد أن توتنهام دخل في مفاوضات مع سانت إيتيان لضم ساليبا، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي.



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