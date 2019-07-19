الهلال يذيب تعنت مسؤولي بنفيكا البرتغالي باستمرار كاريلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

نجح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في إذابة تعنت مسؤولي بنفيكا البرتغالي في فرض شروطهم المالية المبالغ فيها بشأن استمرار البيروفي الدولي أندريه كاريلو مع الفريق الهلالي لموسم آخر، وذلك خلال الرحلة السريعة لابن نافل إلى لشبونة البرتغالية لإقناع المسؤولين البرتغاليين بالتنازل عن اشتراطاتهم المالية والإدارية بفرض 15 مليون يورو على الصفقة المرتبطة ببيع بطاقة اللاعب الدولية، إذ توصل إلى اتفاق مع بنفيكا لمواصلة اللاعب تمثيل الهلال للموسم الكروي الجديد بـ7 ملايين يورو، وفي حال الاتفاق سيكون الهلال أغلق أهم ملفاته الاحترافية والأطول تفاوضا.

Advertisements

كما وافق الهلال أمس على إعارة مهاجمه الشاب عبدالرحمن اليامي لمصلحة نادي الحزم لموسم.

على صعيد آخر انتظم لاعبو الفريق في معسكرهم التحضيري بليز النمساوية بعد أن نالوا راحة أمس الأول بعد تغلبهم على فريق بودا فوكي المجري بهدفين لهدف.

ويخوض الفريق الأحد مواجهته التحضيرية الرابعة أمام فريق سي إف آر كلوج الروماني (بطل الدوري الروماني للموسم الماضي).