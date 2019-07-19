اختتام برنامج إجازتي 4 بتعليم الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام احتفل مكتب التعليم بمحافظة الخفجي، أمس الأول، باختتام فعاليات برنامج إجازتي «4» الذي نفذه نادي الحي بمدرسة الحسن البصري الابتدائية، بحضور رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب القحطاني، ومحافظ الخفجي محمد الهزاع وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأقسام بالشركة وأولياء الأمور. ونوه قائد النادي سالم البقعاوي بدور أندية الحي في حفظ أوقات الشباب وإسهامها في إعداد النشء للمستقبل من خلال تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية المفيدة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، معربا عن شكره لشركة أرامكو لأعمال الخليج على دعمها المستمر والذي أسهم في تقدم النادي وحصوله على مراكز متقدمة في مصاف الأندية.



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