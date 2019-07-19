50 متدربة على الإسعافات الأولية بمركز الفتاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذ مركز الفتاة الصيفي بقرية قامرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش أمس الأول دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، بالتعاون مع فريق نبض الحياة الإسعافي التابع للجنة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الرابع الذي ينفذه المركز حاليا، بحضور 50 مشاركة من الأمهات والمعلمات وطالبات الجامعة استفدن من البرنامج النظري والعملي.

وأوضحت مشرفة المركز نورة مشرقي أن الدورة اشتملت على العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول موضوعات عن كيفية التعامل مع الإصابات، والإنعاش القلبي الرئوي، والحالات القلبية الطارئة، فيما تناولت مهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور، إلى جانب مفهوم التطوع وأثره في المجتمع، مشيرة إلى التفاعل الكبير من المشاركات.

وبينت أن برامج المركز الصيفي للعام الحالي تشهد تنوعا كبيرا من خلال التركيز على البرامج المهارية مثل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وفن الرسم وتعلم القراءة والدورات التدريبية المتنوعة، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع النسائي.