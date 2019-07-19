طلاب جامعة الملك سعود الجدد يتعرفون على الحقوق والواجبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت جامعة الملك سعود الطلاب والطالبات المقبولين لهذا العام إلى الاطلاع على التعليمات المتعلقة بأداء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وحضور البرنامج التعريفي في مرحلتيه الأولى «عن بعد» والثانية «الحضور الشخصي»، والذي ينفذ وفق أنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة من خلال الدخول على الرابط المخصص.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، أن عمادة السنة الأولى المشتركة تنظم مع بداية كل عام دراسي برنامجا تعريفيا لجميع الطلبة المقبولين يجري فيه تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

من جهته قال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد الجريوي أن البرنامج التعريفي سينفذ على مرحلتين، الأولى عن بعد وتشمل التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل بالأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، واختبار تحديد المستوى في الإنجليزية، وتبدأ هذه المرحلة خلال الفترة من 18 إلى 29 ذي القعدة الحالي.