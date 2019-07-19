بحث تحديات شركات الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي مع عدد من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية في جدة التحديات والعوائق التي تواجه تلك الجهات، والاقتراحات التي تسهم في تعزيز الأداء لضمان سلامة الأغذية ومأمونية وسلامة استخدام المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.

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وعرض خلال اللقاء دور الهيئة وخطتها الاستراتيجية الثالثة، ومبادراتها لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومنها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية والتجميل والأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة ومتوسطة وعالية الخطورة، والمكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي ساهم بتقليل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية.

واستعرض الجضعي دور الهيئة في تشريعات الغذاء الصحي، والأهداف الاستراتيجية التي منها تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

وتحدث عن دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت في الفترة الماضية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تخصيص أيام محددة للقاء مسؤولي «الغذاء والدواء» مع ممثلي القطاع الخاص، كما سيعلن خلال الفترة المقبلة عن لقاء مديري الفروع والمنافذ، وذلك لتطوير إجراءات خدمة العملاء، وتعزيز التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.