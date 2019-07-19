السجن مدى الحياة لأسترالي قتل 5 من أسرته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

صدر حكم قضائي أمس بالسجن مدى الحياة بحق أسترالي يبلغ من العمر 25 عاما، بعدما أدين بقتل بناته الثلاث الصغيرات (توأمتين تبلغان من العمر سنتين، وثالثة عمرها ثلاث سنوات) وزوجته ووالدتها.

وعثر على جثث الضحايا الخمس في منزل الأسرة بإحدى ضواحي مدينة «بيرث»، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، في سبتمبر الماضي، بعدما ذهب الأب القاتل أنتوني روبرت هارفي إلى مركز للشرطة في منطقة «بيلبارا»، التي تقع على مسافة 1500 كيلومتر إلى الشمالي، وأبلغ عن الجريمة.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضي ستيفن هال إن الجريمة التي اقترفها هارفي مروعة على نحو استثنائي وأصدر الحكم بحقه ليكون أول شخص في الولاية لن يستطيع الخروج من السجن أبدا، وهو حكم استحدث في القوانين المتعلقة بجرائم القتل في أستراليا في 2008.