مقتل زوجين وطفليهما بالعنف الأسري في سويسرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثرت الشرطة السويسرية على رجل وزوجته وطفليهما مقتولين داخل شقتهم بالقرب من مدينة زيورخ، مرجحة أن الرجل قتل زوجته وطفليه ثم انتحر.

وعثر على جثث الأربعة في وقت متأخر أمس الأول في شقة بمدينة «آلوفترن ام آلبيس»، بعدما أبلغت امرأة الشرطة عن قلقها إزاء غياب زميلتها عن العمل.

ولم تحدد ملابسات الحادث، ولكن الشرطة تعتقد أن الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما، أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاما أولا. ويعتقد محققون أنه انصرف بعد ذلك إلى قتل الطفلين، وعمرهما 7 و9 سنوات، قبل أن ينهي حياته. ولم تعلن الشرطة في مدينة زيورخ بعد الطريقة التي قتل بها الأربعة.