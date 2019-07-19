ألمانيا تعيد لوحة مسروقة إلى إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فلورنسا
أعادت ألمانيا إلى إيطاليا لوحة مسروقة منذ الحرب العالمية الثانية. وسلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اللوحة، التي تحمل اسم «فازو دي فيوري» (زهرية الورد) للرسام الهولندي يان فان هايزم (1682 - 1749) أمس إلى نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي ووزير الثقافة الإيطالي ألبرتو بونيسولي في مراسم احتفالية.
وقال ماس الذي أعاد اللوحة إلى معرض أوفيزي في فلورنسا «هذه نهاية سعيدة لرحلة طويلة غير طواعية... هذه اللوحة تنتمي إلى هنا».
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