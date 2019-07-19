زلزال بقوة 5 درجات يضرب أثينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أثينا
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شمال غرب أثينا أمس، وهرع الآلاف من منازلهم إلى الشوارع وقد أصابهم الفزع.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (أيه أر تي) أنه لم ترد تقارير على الفور عن خسائر بشرية أو حدوث أضرار للبنية التحتية.
ونقلت الهيئة عن الخبراء قولهم إن الزلزال وقع على بعد 25 كلم من شمال غرب أثينا على عمق نحو 15 كلم.
وأضافت أن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من المدينة، كما انهارت شبكة الاتصالات بشكل موقت بسبب محاولة الكثير من الأشخاص التواصل مع غيرهم في نفس الوقت.
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