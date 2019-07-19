احتراق مختبر فضاء صيني في الغلاف الجوي للأرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

احترق مختبر الفضاء الصيني «تيانجونج 2» أمس أثناء عودته ودخوله الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادي، وذلك بعدما أنهى مهمة في الفضاء استمرت ثلاثة أعوام.

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ونقلت صحيفة الشعب الصينية اليومية عن وكالة الفضاء في الصين أن الجزء الأكبر من مركبة الفضاء التي يبلغ طولها 4ر10 أمتار تعرض للتدمير أثناء الدخول في الغلاف الجوي، ومع ذلك، من المتوقع أن تسقط أجزاء صغيرة من الحطام في «منطقة آمنة» بالجزء الجنوبي من المحيط.

وتعد مركبة «القصر السماوي» التي يبلغ وزنها 6ر8 أطنان، مقدمة صغيرة لمحطة فضاء صينية، من المقرر أن تحلق في الفضاء بحلول عام 2022، بحسب خطط حالية.

وتم إطلاق «تيانجونج 2» في سبتمبر 2016، لتبقى المركبة في الخدمة على مدار عامين. وقد تعهدت الصين بأن «تفرج في الوقت المناسب عن معلومات وأن تطلع الجهات ذات الصلة عليها بطريقة شفافة» بعد أن تدخل المركبة الغلاف الجوي.